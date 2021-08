Annunciato Abyssus, uno sparatutto roguelike "brinepunk"

Alzi la mano chi prima d’ora aveva già sentito il termine “brinepunk”. Sappiate che sta a indicare una particolare palette cromatica che spazia dall’azzurro al verde acqua, per indicare un’opera ambientata nelle profondità oceaniche, proprio come il qui presente Abyssus. Stiamo parlando di un nuovo sparatutto roguelike sviluppato da DoubleMoose, uno studio fondato da ex sviluppatori di Ubisoft e Coffee Stain.











Abyssus ci metterà nei panni di un avventuriero del tardo Ottocento che si imbatte nelle rovine sottomarine di un’antica civiltà, i cui abitanti sono stati in qualche modo corrotti da dei poteri misteriosi. Gli stessi poteri che il protagonista dovrà imparare a padroneggiare per sopravvivere negli abissi e spezzare il ciclo di morte e rinascita che lo ha intrappolato nelle rovine.

Gli sviluppatori promettono un ampio arsenale di armi, alcune tradizionali e altre ben più esotiche, con la possibilità di modificare sia le capacità del personaggio che i suoi strumenti da fuoco dopo aver raccolto appositi potenziamenti. Abyssus si ispira liberamente alla leggenda di Atlantide e alle architetture tipiche delle civiltà pre-colombiane, cercando di offrire un’esperienza al contempo unica e suggestiva.

Peccato che bisognerà attendere un bel po’ prima di immergersi nelle profondità dell’oceano: il gioco sarà infatti disponibile su PC solamente nel 2023.