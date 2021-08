Metroid Dread: un trailer presenta un nuovo nemico per Samus Aran

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per Metroid Dread, che oltre a mostrare spezzoni di gameplay che mettono in evidenza le abilità di Samus introduce anche alcuni degli avversari che si troverà ad affrontare. Già, perché come se non bastasse il fatto che il pianeta ospita il pericoloso Parassita X e che i robot inviati a indagare ora sono diventati pericolose minacce, ci sarà anche un misterioso guerriero Chozo che non esiterà ad attaccare Samus non appena lei arriva sul pianeta.











L’ultimo video, inoltre, mostra un volto noto ai veterani della serie: un mostro che sembra proprio essere Kraid. Per scoprire di più sulle molteplici minacce che attendono Samus sul pianeta ZDR, dovremo aspettare l’8 ottobre, data di lancio di Metroid Dread; ma se nel frattempo volete qualcos’altro che possa stimolare la vostra curiosità, assicuratevi di non perdervi i Rapporti ufficiali degli sviluppatori.