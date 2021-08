Assetto Corsa Competizione: in arrivo un aggiornamento per next-gen

Kunos Simulazioni si prepara a fare il salto di qualità anche su console. Nel corso della Gamescom, lo studio ha infatti annunciato che Assetto Corsa Competizione riceverà un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S, che sarà gratuito per tutti coloro che già possiedono il gioco su PS4 e Xbox One. I miglioramenti includeranno i tradizionali 4K/60 FPS, oltre alla possibilità di creare lobby multiplayer private e aggiornamenti alle livree delle automobili.











Sarà chiaramente possibile trasferire sia i salvataggi di gioco che tutti i DLC già acquistati. La versione next-gen di Assetto Corsa Competizione riceverà inoltre un’edizione fisica, che in aggiunta al gioco base includerà il 2020 GT World Challenge Pack DLC.