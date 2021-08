Blasphemous 2 confermato, arriva il DLC Wounds of Eventide

Il team spagnolo The Game Kitchen ha fatto un salto (virtuale) in quel di Colonia per presentare alcune importanti novità per il suo simulatore di penitenziagite. Per prima cosa, Blasphemous 2 è ufficialmente confermato: a seguito degli ottimi risultati del gioco, lo studio si metterà al lavoro su un seguito che però non arriverà prima del 2023. Niente paura, però: non ci sarà da attendere così a lungo per nuove sofferenze.











The Game Kitchen ha infatti annunciato anche il DLC Wounds of Eventide, che arriverà gratuitamente su Blasphemous il 9 dicembre. Il trailer animato non rivela elementi di gameplay di questo nuovo capitolo della storia, ma siamo sicuri che non mancheranno tanti nuovi modi di fare una orribile fine.