Skate uscirà anche su PC, arriva la conferma ufficiale

Tramite i suoi account social ufficiali, il team di sviluppo di Skate ha confermato che il gioco arriverà anche su PC. La conferma segna un passo piuttosto importante per la serie, dato che i tre capitoli precedenti erano usciti solamente su console. Per il resto, ancora poche le informazioni sul gioco in sviluppo presso Full Circle Studios: il teaser pubblicato circa un mese fa, per esempio, non ha contenuto granché di sostanzioso al di là di un “ci stiamo lavorando”. E speriamo di poter vedere presto qualcosa di concreto su Skate.

