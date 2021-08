The King of Fighters XV: rivelati i requisiti hardware per PC

Manca ancora qualche mese al lancio di The King of Fighters XV, ma sulla pagina Steam del gioco sono già apparsi i requisiti hardware. Nulla di particolarmente stupefacente: qualunque PC che non ha troppi anni sulle spalle dovrebbe essere in grado di farlo girare dignitosamente. Occhio però allo spazio su disco richiesto, che arriva a ben 65 GB, ponendolo dunque sullo stesso piano di giochi come Tekken 7 e Mortal Kombat 11 (DLC esclusi, naturalmente). In ogni caso, ecco i requisiti hardware completi:

Requisiti Minimi:

Sistema Operativo: Windows 7

Processore: Intel Core i5

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

DirectX: 11

Spazio su Disco: 65 GB

Requisiti Consigliati:

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

DirectX: 11

Spazio su Disco: 65 GB

Ricordiamo che The King of Fighters XV uscirà il 17 febbraio 2022, oltre che su PC, anche su PS4, PS5 e Xbox Series X|S.