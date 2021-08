Death Stranding 2 sarebbe all'orizzonte, secondo Norman Reedus

A quanto pare potrebbe esserci una possibilità concreta che Kojima Productions lavori nel prossimo futuro a Death Stranding 2, perlomeno stando a quanto affermato da Norman Reedus.

L’attore che nel gioco interpreta il protagonista Sam Porter Bridges ha difatti dichiarato ai microfoni di IGN Brasil che Hideo Kojima e compagni hanno iniziato a intavolare le trattative per la produzione di un vero e proprio sequel. Precisiamo che da una parte si tratta di informazioni non confermate, dall’altra non è detto che le trattative vadano a buon fine.

D’altro canto, lo stesso Kojima non ha mai escluso la possibilità che Death Stranding possa ricevere uno o più sequel, pertanto la notizia di un possibile secondo videogioco non dovrebbe sorprendere praticamente nessuno.

