Spine è un nuovo action multiplayer per PC e console

Banzai Games ha annunciato Spine, un nuovo action multiplayer in arrivo prossimamente su PC e console dell'attuale generazione.











In Spine troveremo due squadre da tre membri ciascuna impegnate a darsele di santa ragione sia usando armi da fuoco che in combattimento ravvicinato. Ambientato in un futuro distopico a tinte cyberpunk, Spine metterà i giocatori al centro di uno scontro tra due fazioni in guerra. Gli sviluppatori promettono di offrire un’atmosfera cinematografica degna dei migliori film d’azione, avendo predisposto una serie di mappe progettate per scontri ravvicinati in cui sarà essenziale padroneggiare non soltanto le mosse di combattimento, ma anche quelle di movimento.

Spine è attualmente in sviluppo ma non ha ancora una data di uscita.