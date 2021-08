Dying: 1983, pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Nekcom Entertainment ha confezionato un nuovo trailer di gameplay di Dying: 1983, un’avventura horror che strizza l’occhio ai puzzle game in arrivo su PC e console.











Il video che trovate qui in alto ci permette di dare uno sguardo all’ambientazione e ad alcuni degli enigmi che ci ritroveremo ad affrontare in questa avventura con visuale in soggettiva. Gli sviluppatori hanno inoltre fatto sapere che il videogioco sarà interamente doppiato in giapponese, mentre i testi saranno disponibili anche in lingua inglese. Nessuna notizia circa un’eventuale data di lancio, tuttavia non dovrebbe mancare molto all’uscita di Dying: 1983 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.