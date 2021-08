The Wonderful 101: Remastered, disponibile il DLC The Prince Vorkken

Platinum Games ha pubblicato un nuovo DLC di The Wonderful 101: Remastered, si tratta di The Prince Vorkken, ora disponibile per PC, PS4 e Nintendo Switch.

Questo contenuto aggiuntivo costa appena € 0,90 e sblocca una nuova modalità che permette di utilizzare come personaggio principale il Principe Vorkken Ohgee, erede al trono della cometa Rhullo e leader dei pirati spaziali Guyzoch. Con il Principe Vorkken, l’abilità Multi-unione è sostituita da una “Morfonemesi” che evoca una squadra di “Unibestie” aliene. Il DLC è inoltre compatibile con la modalità Sfida a tempo.

