Naughty Dog cerca personale per un videogioco multiplayer standalone

Attraverso un annuncio di ricerca nuovo personale diffuso via Twitter, Naughty Dog ha confermato di essere al lavoro su un nuovo videogioco multiplayer standalone.

Gli autori di Uncharted e The Last of Us, due dei franchise PlayStation più apprezzati da pubblico e critica, stanno infatti cercando delle figure professionali da innestare all’interno del team che si sta occupando di questo progetto ancora avvolto nel mistero. È probabile che questo titolo sia il tanto atteso comparto multiplayer di The Last of Us: Parte II, che proprio qualche giorno è tornato a far parlare di sé per la possibilità che possa includere una modalità battle royale. Tuttavia è altresì possibile che si tratti di un videogioco del tutto diverso, magari non legato ad alcuna delle IP precedenti targate Naughty Dog.

Per adesso dobbiamo accontentarci della conferma che questo progetto esiste, mentre per tutti i dettagli del caso bisognerà attendere l’annuncio ufficiale del gioco in questione.

