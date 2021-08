Presentato a sorpresa il board game Cyberpunk 2077: Gangs of Night City

Nel corso del CMoN Virtual Expo che si è tenuto in formato digitale lo scorso weekend è stato annunciato a sorpresa Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, un nuovo board game ispirato al videogioco di ruolo targato CD Projekt RED.

Non si conoscono ancora i dettagli, ma sappiamo che il gioco da tavolo verrà prodotto da CMoN in collaborazione con lo studio di sviluppo polacco, che contemplerà l’uso di miniature in una guerra di controllo territoriale, nei panni dei leader di fazioni incontrate nel videogioco, e che gli ideatori sono in gran parte italiani: Andrea Chiarvesio, Francesco Rugerfred Sedda e Alexio Schneeberger, affiancati dal game designer canadese Eric Lang (in parte si tratta degli stessi autori del card game Cyberpunk 2077 – Afterlife). Maggiori informazioni verranno con buona probabilità diffuse nelle prossime settimane.

