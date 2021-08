Gungrave G.O.R.E: pubblicato un nuovo teaser

Dopo essersi fatto sentire alla presentazione di Prime Matter qualche settimana fa, Gungrave G.O.R.E è tornato a farsi rivedere con un nuovo teaser che vede il protagonista Grave alle prese con una banda di teppisti che popolano Scumland. E non c’è che dire: come ingresso in scena ci siamo, anche se dopo questo teaser siamo curiosi di vedere il tenebroso pistolero in azione.











Seguito del gioco uscito nel 2002 su PS2, Gungrave G.O.R.E è in via di sviluppo presso lo studio sudcoreano IGGYMOB, e uscirà nel 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.