The Medium: ecco il trailer di lancio della versione PS5

Approfittando della cornice offerta dalla Gamescom, Bloober Team ha mostrato un nuovo trailer di The Medium, dedicato tutto alla versione PS5 del gioco. Il video mostra elementi della storia e alcuni dei protagonisti, come ad esempio l’entità soprannaturale nota come Segugio. Ovviamente, vengono messe in luce le potenzialità dell’ammiraglia Sony, e il trailer ci permette di apprezzare anche il tema Across the shore, creato da Akira Yamaoka e Arkadiusz Reikowski ed eseguito da Mary Elisabeth McGlynn.











Originariamente lanciato su PC e Xbox Series X|S il 28 gennaio 2021, The Medium e le sue due realtà arriveranno su PS5 il 3 settembre 2021. Sarà inoltre messa in vendita la colonna sonora ufficiale del gioco in un’edizione speciale in vinile, prodotta in collaborazione con Black Screen Records.