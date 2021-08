Soulstice: un nuovo trailer presenta le due protagoniste

Modus Games e Reply Game Studios hanno presentato un nuovo trailer di Soulstice, adrenalinico quanto cupo action presentato un paio di mesi fa. Questo nuovo video è incentrato sulle due sorelle protagoniste del gioco, Briar e Lute; le due sono unite da un legame indissolubile che permetterà loro di trionfare sui nemici che, a giudicare dal gameplay mostrato, sono tanti e parecchio incattiviti.

Trasformate in Chimere così da permettere loro di avere una speranza contro gli Spettri che infestano la città di Ilden, Briar e Lute sono doppiate da Stefanie Joosten, nota per aver prestato la sua voce a Quiet in Metal Gear Solid V. Soulstice arriverà nel corso del 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.