Shadow Tactics: Aiko's Choice, pubblicato un nuovo trailer

Nel corso della Gamescom, Mimimi Games si è presentata con un nuovo trailer per Aiko’s Choice, l’espansione standalone di Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Questo trailer offre una carrellata dei protagonisti e di alcuni livelli che si troveranno ad affrontare – inclusa la città di Matsuyama, già presente nell’originale e fonte di innumerevoli incubi e quarti d’ora passati a rimuginare per chi scrive.











E se ve lo state chiedendo, sì: data la sua natura di prequel questa espansione includerà anche il buon Mugen, che tornerà a causare sconquasso fra le file nemiche e a dimostrare la superiorità del suo bushido. Aiko’s Choice arriverà su PC nel corso del prossimo mese di dicembre.