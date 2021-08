MSI presenta i dissipatori a liquido MEG Core Liquid S

MSI ha svelato la nuova serie di dissipatori a liquido MEG Core Liquid S, top di gamma e disponibili in due diverse varianti: da 360mm e da 280mm.

Il calore viene dissipato con l’aiuto di due ventole innovative, le MEG Silent Gale P12 di MSI. Inoltre, il pannello IPS da 2.4” presente sulla nuova serie permette di visualizzare i diversi parametri del sistema e monitorare le informazioni dell’hardware. Progettata in collaborazione con Asetek, la nuova serie MEG Core Liquid S presta particolare attenzione alla rumorosità, offrendo un’esperienza di qualità premium in tal senso. La pompa di settima generazione di Asetek fornisce inoltre una maggiore resistenza alla permeazione e una migliore durabilità. Per fornire un funzionamento silenzioso, le ventole del radiatore e le ventole del blocco del liquido supportano la modalità “Fan 0 RPM”. Gli utenti possono regolare le curve di funzionamento delle ventole tramite software MSI Center per far sì che le ventole interrompano ogni movimento e forniscano un silenzio assoluto fino a 80 °C sul processore.

La nuova serie MEG Core Liquid S sarà disponibile in Italia per la fine dell’autunno 2021. I prezzi saranno comunicati in seguito.

