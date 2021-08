Gotham Knights e Suicide Squad saranno al DC Fandome

È da molto tempo che non abbiamo aggiornamenti su Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, rispettivamente il videogioco sviluppato da WB Games Montreal e il prossimo progetto di Rocksteady. Le cose stanno tuttavia per cambiare, giacché i due titoli saranno presenti al DC Fandome, l’evento digitale organizzato da Warner Bros. per aggiornare i fan dei fumetti DC su tutti le novità in uscita prossimamente.

Al di là degli aggiornamenti sulle ultime produzioni cinematografiche, tra cui The Batman, Flash e Black Adam, scopriremo qualcosa di nuovo anche su Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League. L’appuntamento è fissato per il prossimo 16 ottobre, solo allora ne sapremo di più su questi due titoli in arrivo su PC e console l’anno prossimo.

