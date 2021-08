Annunciato Cursed to Golf, particolare roguelike golfistico per PC e Switch

Cosa accadrebbe se il golf incontrasse il mondo dei roguelike? Ne uscirebbe Cursed to Golf, un nuovo videogioco per PC e Switch sviluppato da Chuhai Labs.











In Cursed to Golf interpreteremo uno spirito intrappolato nel Purgatorio del Golf, costretto a giocare per l’eternità (o finché non riuscirà a scappare da quel posto maledetto). Secondo la leggenda, infatti, bisogna superare i tortuosi campi del Purgatorio del Golf prima di poter tornare sulla Terra e tornare a vincere tornei. Ciascun campo è governato da uno spettrale Caddie leggendario, il cui compito è quello di mostrare le vie mistiche del golf e aiutare a portare a compimento la missione di redenzione e rinascita del malcapitato.

Cursed to Golf propone un approccio inedito ai giochi golfistici fondendo elementi presi in prestito dai roguelike. Ogni campo è infatti disseminato di insidie di ogni sorta: oltre ai banchi di sabbia e ai rough, difatti, troveremo ventilatori ad alta potenza, spuntoni, casse di esplosivi, teletrasportatori e molto altro ancora. Per fortuna lo spettrale protagonista entrerà presto in possesso di diversi poteri che lo aiuteranno a portare a termine l’avventura.

Segnaliamo, infine, che il gioco sarà disponibile sia su PC che su Switch nel 2022.