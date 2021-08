Grasshopper Manufacture creerà tre nuove IP nei prossimi dieci anni

Dopo aver portato a termine i lavori su No More Heroes 3 (qui la nostra recensione), Grasshopper Manufacture guarda al futuro con un piano decennale che porterà lo studio di Goichi “Suda51” Suda a creare ben tre nuove IP.

A darne notizia ci ha pensato direttamente il celebre game designer giapponese durante un’intervista rilasciata ai microfoni di IGN Japan (via Gematsu). Suda51 ha spiegato di essere attualmente al lavoro su cinque progetti, dichiarando che le nuove proprietà intellettuali verranno immesse sul mercato una alla volta, senza però sbottonarsi sulla natura di queste IP. Nonostante quanto dichiarato, Goichi Suda ha fatto sapere che in futuro gli piacerebbe molto lavorare a un videogioco basato sull’universo dei fumetti Marvel. Tra i tanti personaggi della Casa delle Idee, Suda preferirebbe sfornare qualcosa con protagonista Shatterstar, o magari Deadpool, Venom, oppure il suo eroe preferito: Quicksilver.

Si tratta comunque di speranze per il futuro, e non è detto che tra le tre nuove IP di Grasshopper Manufacture ce ne sia proprio una legata ai fumetti Marvel.

