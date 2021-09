Pathfinder: Wrath of the Righteous, ecco il trailer di lancio

Mancano ormai appena due giorni al lancio di Pathfinder: Wrath of the Righteous, e Owlcat Games ha deciso di deliziarci con il trailer di lancio del suo nuovo RPG. Il video, della durata di un paio di minuti, presenta la nuova ambientazione creata dallo studio e qualche elemento di gameplay, che mette in luce sia molti degli ostacoli che ci attendono e anche il peso che avranno le nostra scelte.











Pathfinder: Wrath of the Righteous uscirà il 2 settembre su PC, e l’1 marzo 2022 su console. Owlcat Games e Prime Matter hanno inoltre reso noto che Pathfinder: Kingmaker, predecessore di questo nuovo capitolo, ha superato quota un milione di copie vendute.