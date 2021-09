Il servizio Xbox All Access arriva anche in Italia

Se l’idea di avere una console di nuova generazione vi attira ma preferite i pagamenti dilazionati nel tempo, buone notizie per voi: Microsoft ha infatti annunciato che a partire da oggi il servizio Xbox All Access è disponibile anche in Italia. Questo programma comprende una Xbox Series X o Series S, a scelta dell’utente, e un abbonamento di 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, che rispetto alla versione base include anche l’accesso al cloud, l’abbonamento Xbox Live Gold e tutti i giochi inclusi con EA Play.

Per quanto riguarda il costo, in entrambi i casi sarà distribuito in 24 rate mensili. Queste ultime saranno di 32,99€ al mese (per chi opterà per la Xbox Series X) o di 24,99€ al mese (per chi invece preferirà la Xbox Series S).