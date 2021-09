DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 disponibile su Nintendo Switch

C’è voluto un po’ di pazienza perché i bravi ragazzi di Panic Button Games terminassero il loro lavoro di conversione, ma alfine anche DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 è arrivata su Nintendo Switch. Un port merito non di magia nera o riti demoniaci, ma di indubbia abilità tecnica. Giudicate voi stessi dal trailer di lancio la qualità del lavoro.











Ovviamente, l’ultimo capitolo in ordine cronologico delle avventure dello Slayer ha dovuto richiedere qualche compromesso tecnico, ma per il resto l’avventura è intatta: anche su Nintendo Switch, l’espansione DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 ci porterà ad affrontare le forze del Signore Oscuro direttamente nella sua roccaforte di Immora. Preparate le motoseghe, e anche lo spazio su scheda SD: questo DLC richiederà infatti ben 29 GB.