Starfield non uscirà su PS5, Microsoft smentisce le voci

Al momento della presentazione, Bethesda e Microsoft avevano messo in chiaro che Starfield sarebbe uscito solo su PC e su Xbox Series X|S, escludendo dunque la playerbase Sony dal prossimo gioco dei creatori di The Elder Scrolls. Una recente intervista di Pete Hines di Bethesda ha però causato un discreto subbuglio: al suo interno, infatti, Hines specificava come la questione dell’esclusività dei singoli titoli sarebbe stata affrontata caso per caso. Il riferimento era rivolto più alla politica generale di Microsoft che non al caso specifico di Starfield, e non rappresenta certo una novità; questo però non ha impedito ad alcuni utenti di pensare che Hines intendesse suggerire che la porta fosse ancora aperta.

A smentire un potenziale arrivo del gioco su PS5 ci hanno pensato sia Pete Hines stesso che Aaron Greenberg di Xbox. Quest’ultimo, in particolare, ha sottolineato che “Starfield arriverà in esclusiva su Xbox Series X|S e PC l’11 novembre 2022. […] È ciò che abbiamo detto in passato, e questo non è cambiato né cambierà.”