WarioWare: Get It Together!, pubblicato il trailer di presentazione

Che succede quando Wario e la sua squadra si trovano catapultati in un bizzarro mondo ricco di minigiochi? Beh, la risposta è semplice: succede WarioWare: Get It Together!, nuovo gioco della Casa di Kyoto per il quale è stato pubblicato da poco un trailer di presentazione. A spiegarci come funziona il titolo nel dettaglio ci pensa il baffuto rivale di Mario in persona.











Per superare le centinaia di caotici minigiochi, potremo controllare non solo Wario ma anche Jimmy T, Ashley, 9-Volt e tanti altri membri dell’equipaggio. Sarà disponibile una modalità cooperativa in locale per due giocatori, oltre alla possibilità di confrontare i nostri punteggi con quelli di giocatori di tutto il mondo. WarioWare: Get It Together! arriverà il 10 settembre su Nintendo Switch, e per chi volesse provarlo in anticipo è già disponibile una demo.