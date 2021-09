Disco Elysium si prepara ad arrivare su Xbox One, Series X|S e Switch

Dopo l’arrivo su PC e, in seguito, su PS4 e PS5, sembra proprio che Disco Elysium si prepari ad arrivare anche su Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. A rivelarlo è la pagina del PEGI dedicata al capolavoro narrativo di ZA/UM e di recente aggiornata per includere proprio queste nuove piattaforme. La versione in arrivo su console Microsoft e Nintendo è, ovviamente, Disco Elysium: The Final Cut, che include aggiornamenti di vario tipo fra cui nuove quest e nuovi personaggi. Ancora ignota, al momento, la data di lancio.

