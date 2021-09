Motohiro Okubo, producer di Soulcalibur VI, lascia Bandai Namco

Tramite un messaggio ai fan pubblicato sul suo profilo Twitter, Motohiro Okubo ha comunicato che a partire da oggi non sarà più parte di Bandai Namco. Da 25 anni parte della compagnia, Okubo è noto in particolare per aver svolto il ruolo di producer su Soulcalibur VI, gioco di cui è spesso e volentieri stato il volto pubblico. Proprio agli appassionati di quest’ultimo picchiaduro ha voluto lanciare un ultimo saluto, richiamandosi a uno dei motti della serie.

Prima di approdare su Soulcalibur VI, Motohiro Okubo aveva ricoperto il ruolo di producer su Tekken 7 e Pac-Man 99, e continuerà la sua carriera nei videogiochi presso “una compagnia di Shibuya”.