Windows 11 sarà disponibile da ottobre

Microsoft ha annunciato che l’aggiornamento gratuito di Windows 11 inizierà a essere disponibile a partire dal prossimo 5 ottobre.

L’update verrà pubblicato in maniera graduale con un focus sulla qualità. Ciò significa che i dispositivi idonei più recenti riceveranno per primi l’aggiornamento, che verrà implementato successivamente sui dispositivi già presenti sul mercato, secondo alcuni criteri: modelli di intelligence che valutano l’idoneità dell’hardware, metriche di affidabilità, età del dispositivo e altri fattori che impattano sull’esperienza di aggiornamento. La Casa di Redmond ha fatto sapere che Windows 11 sarà disponibile su tutti i dispositivi idonei entro la prima metà del 2022.

Per quanto riguarda le caratteristiche del sistema operativo, questo presenta un nuovo design e dei suoni più moderni, per trasmettere un senso di calma e tranquillità all’utente. Sono inoltre state riprogettate e potenziate le funzioni di accessibilità pensate per e progettate da utenti con disabilità. Vengono introdotte anche alcune funzionalità rivolte ai videogiocatori, tra cui le librerie DirectX 12 Ultimate, e le tecnologie DirectStorage e Auto HDR.

