Brendan Greene lascia Krafton per fondare PlayerUnknown Productions

Brendan Greene, il creatore di PUBG, ha fatto sapere di aver lasciato Krafton per fondare un nuovo studio di sviluppo in quel di Amsterdam. La nuova realtà si chiama PlayerUnknown Productions e sarà impegnato nello sviluppo di nuovi videogiochi open world.

Il rapporto con Krafton non si è però del tutto interrotto: la compagnia coreana ha difatti investito nel nuovo studio di Brendan Greene entrando in possesso di una quota azionaria di minoranza, supportando così i progetti dell’autore del celebre battle royale.

