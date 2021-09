Metal Gear Solid V: presto server chiusi su PS3 e Xbox 360

Tramite un messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale, Konami ha annunciato che presto staccherà la spina ai server di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain per PS3 e Xbox 360. Ciò significa che tutte le funzionalità online del gioco cesseranno di funzionare su queste due piattaforme a partire dal prossimo 31 maggio 2022.

Nel frattempo, la compagnia giapponese ha già disabilitato il sistema di acquisti in-game, mentre i DLC di Metal Gear Online non saranno più acquistabili dal 30 novembre.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain sarà comunque giocabile offline su PS3 e Xbox 360, mentre le versioni per PC, PS4 e Xbox One non verranno in alcun modo toccate da questo provvedimento.

