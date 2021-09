Deathloop: l'ultimo trailer è dedicato alle feature del DualSense

Mancano pochi giorni all’uscita di Deathloop, dunque non sorprende che sia stato confezionato un trailer dedicato esclusivamente alle feature del DualSense.











Il videogioco di Arkane Lyon supporterà praticamente ogni caratteristica del controller PS5, a partire dai grilletti adattivi che restituiranno un feeling differente per ogni arma, fino ad arrivare agli immancabili feedback aptici, passando per lo speaker del pad utilizzato per simulare le comunicazioni radio in arrivo.

Deathloop, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 14 settembre sia su PS5 che su PC.