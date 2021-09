Diablo II: Resurrected, pubblicato il trailer dell'Incantatrice

Dopo il Barbaro, oggi tocca all’Incantatrice, protagonista dell’ultimo trailer di Diablo II: Resurrected.











Un’altra quarantina di secondi dedicati alla classe prettamente magica dell’hack & slash targato Blizzard Entertainment, opportunamente rimasterizzato per le piattaforme moderne. Il video mette in risalto le capacità arcane dell’Incantatrice, esperta di magie del fuoco, del fulmine e del ghiaccio, a seconda di quale build decideremo di sviluppare.

Diablo II: Resurrected uscirà il 23 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.