Atari presenta Centipede: Recharged, remake del classico arcade

Atari ha deciso di rispolverare uno dei suoi più grandi successi con Centipede: Recharged, remake del classico arcade degli anni Ottanta.











Sviluppato da Adamvision Studios e SneakyBox, il titolo riproporrà non soltanto la modalità di gioco originale, ma anche decine di sfide inedite progettate per mettere alla prova anche i videogiocatori più esperti, perlomeno stando alle dichiarazioni degli sviluppatori. Centipede: Recharged presenterà anche leaderboard nazionali e mondiali, nonché una colonna sonora composta da Megan McDuffee.

Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Switch e Atari VCS dal 29 settembre.