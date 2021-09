Dead Space: Gunner Wright sarà il doppiatore di Isaac Clarke

A margine della trasmissione di ieri sera, nel corso della quale Motive ha mostrato alcuni spezzoni di una build molto precoce del remake di Dead Space, è arrivata anche una notizia che ha coinvolto direttamente il protagonista del gioco. A fornire la voce a Isaac Clarke sarà infatti nuovamente Gunner Wright, che lo aveva già doppiato nel secondo e terzo capitolo della serie. Gli appassionati di Dead Space ricorderanno sicuramente che nel corso di quell’avventura Isaac rimaneva silente; un fattore che aiutava con l’immersività nell’esplorazione degli anfratti della Ishimura, e che Motive non ha certo voluto trascurare.

Gli sviluppatori hanno infatti spiegato che nel remake Isaac parlerà solo in due situazioni: quando viene interpellato da altri personaggi, e quando un suo silenzio risulterebbe strano o poco credibile. Per tutto il resto del tempo, non ci sarà nessuna voce amica a distrarci dagli orrori dello spazio.