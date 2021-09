Momodora: Moonlit Farewell, pubblicato un primo trailer di gameplay

Lo studio brasiliano Bombservice ha da poco rivelato il primo trailer di gameplay di Momodora: Moonlit Farewell, quinto capitolo della serie di metroidvania in pixel art. Dopo la parentesi di Minoria, anch’esso un metroidvania ma con uno stile grafico completamente diverso, sembra proprio che il piccolo studio sia tornato proprio ai suoi tanto cari pixel, e a giudicare dal video pubblicato il risultato non sembra davvero niente male.











Rispetto al suo predecessore Reverie Under the Moonlight, sembra che questo nuovo capitolo adotti un gameplay forse più frenetico e scattante. Di sicuro non vediamo l’ora di metterci mano, anche se potrebbe servire un po’ di pazienza: per ora Momodora: Moonlit Farewell non ha una data di lancio.