Iron Harvest Complete Edition annunciato per PS5 e Xbox Series X|S

Che KING Art Games avesse in previsione di far arrivare Iron Harvest anche su console si sapeva già da un po’ di tempo, ma per l’annuncio in pompa magna c’è stato da aspettare un po’. Ad un anno esatto dal lancio del gioco, lo studio ha infatti presentato Iron Harvest Complete Edition, versione del gioco pensata per PS5 e Xbox Series X|S. Ovviamente, il lavoro di porting ha richiesto anche una rielaborazione dell’interfaccia, che possiamo vedere in azione nel trailer di presentazione.











Oltre ad annunciare la versione per console, il video rivisita anche la strada percorsa negli ultimi dodici mesi dal gioco, costellata da numerosi aggiornamenti gratuiti, dalla mini-campagna Rusviet Revolution e dall’espansione Operation Eagle. Nei prossimi mesi, il gioco si aggiornerà con nuove modalità gratuite, come ad esempio la Worldmap mostrata nel trailer. Iron Harvest Compete Edition arriverà su PS5 e Xbox Series X|S il 26 ottobre.