Xbox Game Pass: arrivano Final Fantasy XIII, Nuclear Throne e Craftopia

Il catalogo dell’Xbox Game Pass si arricchisce di una nuova serie di titoli. Quello più notevole è indubbiamente Final Fantasy XIII, primo capitolo della trilogia che vede come protagonista la determinata Lightning che sarà disponibile sia su PC che su console. Ma se ai combattimenti da JRPG preferite l’azione al fulmicotone, non potete assolutamente perdervi Nuclear Throne, folle sparatutto isometrico di Vlambeer. E fin dal giorno del lancio sarà disponibile su Xbox Game Pass anche lo stiloso The Artful Escape di Annapurna Interactive. Ecco, in ogni caso, la lista completa dei giochi e relative date:

Craftopia (Game Preview) (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 2 settembre

Final Fantasy XIII (Console e PC) – 2 settembre

Signs of the Sojourner (Cloud, Console, e PC) – 2 settembre

Surgeon Simulator 2 (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 2 settembre

Crown Trick (Console e PC) ID@Xbox – 7 settembre

Breathedge (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 9 settembre

Nuclear Throne (Console e PC) ID@Xbox – 9 settembre

The Artful Escape (Console e PC) ID@Xbox – 9 settembre