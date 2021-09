Marvel's Midnight Suns: ecco il primo trailer di gameplay

2K Games e Firaxis Games hanno diffuso i primi dettagli sul gameplay di Marvel’s Midnight Suns, assieme a un apposito trailer che trovate qui di seguito.











In Marvel’s Midnight Suns, i giocatori dovranno assumere il ruolo del Cacciatore: si tratta del primo eroe originale personalizzabile dell’Universo Marvel, riportato in vita da un sonno secolare per guidare i Midnight Suns, con eroi che abbracciano Avengers, X-Men, Runaways e altri ancora. Il gurppo dovrà fronteggiare Lilith, Madre dei Demoni e genitrice del Cacciatore, allo scopo di sollevarsi contro l’oscurità.

“Siamo entusiasti di lavorare con la Marvel per creare Marvel’s Midnight Suns. Non solo questa è una direzione sensazionale e originale per Firaxis, ma abbiamo anche una partnership gratificante con Marvel nel raccontare nuove storie del loro mondo,” ha dichiarato Steve Martin, presidente dello studio di Firaxis Games.

Prima di scendere in battaglia, i giocatori selezionano fino a tre eroi da portare in combattimento. Tutte le abilità degli eroi sono rappresentate da carte: ogni eroe, compreso il Cacciatore, ha un set unico di carte che può essere organizzato e personalizzato per adattare quel personaggio alle preferenze del giocatore e al suo stile di gioco. Oltre alle carte, i giocatori saranno anche in grado di utilizzare gli elementi dello scenario a loro vantaggio per conquistare la vittoria. Dopo aver completato le missioni, i giocatori tornano all’hub dell’Abbazia dove potranno sviluppare relazioni e rafforzare i loro legami personali fuori dal campo di battaglia con alcuni degli eroi più amati della Marvel, come Iron Man, Wolverine, Blade e altri. Nei panni del Cacciatore, i giocatori potranno vedere gli eroi sotto una nuova luce e sbloccare ulteriori abilità mentre aumentano la loro amicizia attraverso una varietà di attività secondarie.

Firaxis Games ha promesso di svelare ulteriori dettagli sul gameplay di Marvel’s Midnight Suns il prossimo 7 settembre, con una presentazione dedicata principalmente al sistema di combattimento. Il gioco, invece, vedrà la luce a marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.