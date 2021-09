PlayStation Plus: annunciati i videogiochi di settembre

Sony ha svelato quali videogiochi saranno disponibili nel corso del mese di settembre per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

A partire dal 7 settembre, chiunque abbia sottoscritto un abbonamento potrà mettere le mani su Overcooked: All You Can Eat, disponibile solo su PS5, nonché Predator Hunting Grounds e Hitman 2, questi ultimi giocabili sia su PS4 che su PS5 tramite retrocompatibilità.

Vi ricordiamo che questi titoli sono giocabili finché si è abbonati al PlayStation Plus.

