Cyberpunk 2077: l'uscita delle versioni next-gen nel 2021 non è certa

CD Projekt resta impegnata a pubblicare l’aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077 entro la fine del 2021, tuttavia la compagnia polacca non è certa di riuscire a garantire questa scadenza.

Ne ha dato notizia Michał Nowakowski, responsabile sviluppo business di CD Projekt, nel corso di un incontro con gli investitori (via VGC). Nowakowski ha spiegato che il team di sviluppo ha imparato dagli errori commessi in passato, pertanto è possibile che l’uscita dell’update venga spostata in avanti per permettere agli sviluppatori di completare i lavori in tranquillità. L’obiettivo resta il 2021, ribadisce l’esponente di CD Projekt, ma lo studio non si farebbe problemi a rinviare l’aggiornamento di Cyberpunk 2077 nel caso in cui le circostanze dovessero richiederlo.

Una situazione simile potrebbe verificarsi anche nel caso di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X|S, sebbene i lavori su queste versioni del gioco non siano portati avanti direttamente da CD Projekt RED, bensì da Saber Interactive. Anche in questo caso, il piano prevede la pubblicazione entro fine 2021, con la possibilità di un eventuale rinvio.

