Project Magnum: il looter shooter di Nat Games torna a mostrarsi in video

Nat Games ha confezionato un nuovo trailer ad alto tasso di adrenalina per Project Magnum, un looter shooter per PC e console prodotto da Nexon.











Il filmato mostra una direzione artistica sicuramente ispirata che in qualche modo ricorda opere del calibro di Final Fantasy e Destiny, fondendo elementi mistici con caratteristiche che ci aspetteremmo di trovare nelle più classiche opere sci-fi. Il gioco proporrà combattimenti frenetici da affrontare da soli o in compagnia di amici, in un mondo sotto attacco da parte di creature aliene misteriose.

Project Magnum, il cui titolo è ancora provvisorio, è sprovvisto di una finestra di uscita: sappiamo solo che approderà prossimamente su PC, PS4 e PS5.