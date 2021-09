eFootball 2022: annunciata la data di uscita dell'erede di PES

Konami ha annunciato la data di uscita di eFootball 2022, l’erede di PES che vedrà la luce in formato del tutto free-to-play. La compagnia giapponese ha anche rivelato i contenuti che saranno disponibili dal 30 settembre, giorno di lancio del gioco su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, presentando anche l’aggiornamento che verrà pubblicato nel corso del prossimo autunno.

Al lancio sarà possibile giocare offline con nove squadre di calcio:

FC Barcelona

FC Bayern München

Juventus

Manchester United

Arsenal FC

SC Corinthians Paulista

CR Flamengo

CA River Plate

São Paulo FC

Saranno inoltre disponibili sei stadi: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium.

Sul versante online ci saranno eventi settimanali con squadre prestabilite grazie alle quali guadagnare ricompense.

Il primo aggiornamento gratuito di eFootball 2022, disponibile durante l’autunno, introdurrà un nuovo modello di monetizzazione della piattaforma, ribilanciato per garantire a tutti i giocatori di raggiungere lo stesso potenziale, indipendentemente da quanti e quali oggetti hanno acquistato in-game. Sarà presente anche la modalità Creative Teams, grazie al quale sarà possibile mettere sotto contratto i calciatori e gli allenatori che meglio si adattano alla propria formazione ideale, bisognerà poi allenarli e rafforzarli per prepararli a competere con giocatori di tutto il mondo. In eFootball 2022 i giocatori saranno in grado di puntare agli acquisti che più desiderano, rendendo più accessibile la creazione della propria squadra.

L’aggiornamento includerà nuove modalità Match:

eFootball Creative League – una lega in cui i giocatori potranno usare il proprio Creative Team per competere contro altri giocatori e diventare i migliori del mondo. Si guadagnano punti per essere promosso al livello successivo della lega e ottenere ricompense in base alle prestazioni in ognuno dei 10 round dei match;

– una lega in cui i giocatori potranno usare il proprio Creative Team per competere contro altri giocatori e diventare i migliori del mondo. Si guadagnano punti per essere promosso al livello successivo della lega e ottenere ricompense in base alle prestazioni in ognuno dei 10 round dei match; Tour Event – partite contro l’IA in eventi Tour per guadagnare premi accumulando Event Points;

– partite contro l’IA in eventi Tour per guadagnare premi accumulando Event Points; Challenge Event – partite contro altri giocatori online in cui completare gli obiettivi assegnati per ottenere ricompense

– partite contro altri giocatori online in cui completare gli obiettivi assegnati per ottenere ricompense Online Quick Match – match online casuali contro altri giocatori utilizzando uno tra gli oltre 600 club/team con licenza ufficiale. Disponibile anche attraverso il nuovo matchmaking cross-platform (solo PC e console);

– match online casuali contro altri giocatori utilizzando uno tra gli oltre 600 club/team con licenza ufficiale. Disponibile anche attraverso il nuovo matchmaking cross-platform (solo PC e console); Online Match Lobby – una match room online su invito per partite 1vs1.

In futuro, Konami punta ad aggiungere anche ulteriori novità, tra cui l’Edit Mode grazie alla quale personalizzare completamente team, kit, giocatori e altro, il supporto completo al multiplayer cross-platform, supporto a feedback aptico e grilletti adattivi per il DualSense di PS5, e tante altre feature che arriveranno nel prossimo futuro.