The King of Fighters XV: ecco il trailer di Ash Crimson

SNK ha presentato un altro elemento del roster di King of Fighters XV. Si tratta nientemeno che del protagonista dell’arco narrativo delle Tales of Ash e boss finale (in versione posseduta) di KOF XIII: stiamo ovviamente parlando di Ash Crimson, che possiamo vedere in azione nel nuovo trailer.











Ash Crimson è il ventottesimo personaggio rivelato, ma il roster del picchiaduro riserverà ancora molte sorprese: in totale, il numero dei combattenti arriverà infatti a 39. The King of Fighters XV uscirà il 17 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.