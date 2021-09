Il CEO di Paradox Ebba Ljungerud lascia la posizione

Tramite un comunicato ufficiale, Paradox ha annunciato che il CEO Ebba Ljugerud ha lasciato la sua posizione a causa di “differenze di vedute”. A sostituirla nel ruolo arriverà Fredrik Wester, che già lo aveva ricoperto fino al 2018. Il comunicato aggiunge che Ebba Ljugerud resterà alla compagnia per un periodo non specificato per assicurare una buona transizione, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul motivo della separazione.

Come segnalato da Gamesindustry, non troppo tempo fa la Ljugerud aveva espresso insoddisfazione per i risultati finanziari della compagnia, che aveva riscontrato un calo di entrate nel primo quarto del 2021. Di recente, Paradox ha anche provato a introdurre un modello a sottoscrizione sui suoi titoli meno recenti.