Ghostrunner: il nuovo aggiornamento gratuito include la modalità Ondata

Se la sfida ad alta intensità è ciò che cercate, il nuovo aggiornamento gratuito di Ghostrunner potrebbe fare proprio al caso vostro. L’ultima patch rilasciata ha infatti introdotto la modalità Ondata, che ci metterà di fronte a 20 round generati proceduralmente, sia come nemici che come disposizione degli ambienti; sarà inoltre possibile sbloccare potenziamenti di vario tipo. Una cosa non è cambiata, però: basterà un solo colpo a morire.











Chi invece preferisce un’esperienza più rilassante potrà provare la modalità Assistenza, che tramite varie opzioni – come cooldown ridotti o una vita extra – renderà più facile la scalata della Dharma Tower. Oltre a tutto questo, su Ghostrunner è da poco disponibile anche il Neon Pack, che al prezzo di 4,99€ offre quattro set di guanti e katane. Ricordiamo, infinie, che il gioco di One More Level arriverà a breve su PS5 e Xbox Series X|S.