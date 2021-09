Hello Kitty sarà parte del cast di Super Monkey Ball Banana Mania

Sì, avete letto proprio bene: quando Super Monkey Ball Banana Mania e le sue scimmiette rotolanti arriveranno su PC e console, a prendere parte alle loro avventure ci sarà anche Hello Kitty. L’amichevole gattina di Sanrio sarà disponibile come DLC a pagamento, e possiamo vederla in azione nel breve trailer preparato da SEGA.











Non si tratta certo del primo crossover di Super Monkey Ball Banana Mania, che nel suo cast includerà anche Morgana di Persona 5, Beat di Jet Set Radio, Kiryu di Yakuza e il duo Sonic e Tails. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a partire dal 5 ottobre.