Sony prepara un PlayStation Showcase per il prossimo giovedì

Sony ha annunciato il suo prossimo PlayStation Showcase, previsto per giovedì 9 settembre alle ore 22:00 su YouTube e Twitch. La trasmissione, della durata di 40 minuti, si concentrerà su titoli in uscita nella prossima stagione invernale, ma non mancherà anche qualche accenno a titoli in arrivo nei mesi successivi. L’annuncio ci invita inoltre a rimanere sintonizzati dopo la fine della presentazione per aggiornamenti da alcuni degli studi coinvolti nello Showcase.

Se sperate che questo PlayStation Showcase possa includere novità su ciò che Sony ha in mente per il VR di prossima generazione, pessime notizie per voi. L’annuncio specifica infatti che la realtà virtuale non sarà parte della presentazione. Però, chissà: magari potrebbe essere una buona occasione per scoprire che sta combinando Santa Monica con il nuovo God of War. Attenderemo pazientemente.