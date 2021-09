Horizon Forbidden West: niente upgrade gratuito per l'edizione Standard

Sony ha da poco annunciato l’apertura dei preorder per Horizon Forbidden West, e con essi anche le varie edizioni in cui sarà disponibile il gioco: Standard, Digital Deluxe, Special, Collector’s e Regalla. Attenzione a quale sceglierete, però: se state ancora giocando su PS4 ma non escludete che al vostro orizzonte ci sia una PS5, sappiate che la possibilità di un upgrade gratuito non è da dare per scontata. Il post specifica infatti come chi acquista la versione PS4 delle edizioni Standard e Special non avrà diritto alla versione next-gen, riservata dunque alla Digital Deluxe, alla Collector’s e alla sontuosa edizione Regalla.

In aggiunta, nelle FAQ del gioco Sony ha specificato che al momento non c’è nessun piano che permetta di passare dalla Standard Edition (69,99€) di Horizon Forbidden West alla Digital Deluxe (89,99€). Ricordiamo che questa non è una novità per quanto riguarda l’approccio PlayStation al passaggio di generazione: di recente, anche il passaggio dalla versione PS4 a quella PS5 di Ghost of Tsushima ha richiesto un esborso monetario.