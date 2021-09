Beyond a Steel Sky arriverà su console a fine novembre

Il seguito di una delle avventure grafiche più amate degli anni ’90 si appresta ad arrivare anche su console. Dopo il suo lancio su PC a luglio dell’anno scorso, Beyond a Steel Sky arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S il 30 novembre. L’annuncio è stato dato da Microids e Revolution Software tramite un nuovo trailer, che mette in mostra l’ambientazione cyberpunk del gioco e alcuni elementi della storia.











Beyond a Steel Sky è il frutto di nomi d’eccezione: alla guida di questo titolo si sono posti infatti Charles Cecil, creatore della serie di avventure grafiche Broken Sword, e Dave Gibbons, artista famoso per il suo lavoro sul fumetto Watchmen e la cui direzione è stata preziosa nella creazione del particolare stile grafico del titolo.