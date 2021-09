Far Cry 6: ecco il traler della versione PC, svelati i requisiti hardware

Mentre ci avviciniamo all’uscita di Far Cry 6, prevista per il prossimo 7 ottobre, Ubisoft ha voluto confezionare un nuovo trailer dedicato alla versione PC del gioco, approfittandone anche per svelare i requisiti hardware necessari a farlo girare.











Il video si sofferma sulle varie feature tecniche presenti in questa versione del gioco, nonché sulle diverse opzioni di personalizzazione dell’esperienza, tra cui anche quelle legate all’accessibilità per giocatori affetti da daltonismo o altre condizioni che potrebbero inficiare la godibilità dell’esperienza.

Per quanto riguarda i requisiti PC di Far Cry 6, ecco in dettaglio le varie tipologie di configurazioni.

Requisiti minimi (1080p/30fps)

Processore : Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200 Scheda video : Nvidia GTX 960 / AMD RX 460

: Nvidia GTX 960 / AMD RX 460 VRAM : 4 GB

: 4 GB RAM : 8 GB

: 8 GB Spazio su disco: 60 GB

Requisiti consigliati (1080p/60fps)

Processore : Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 3600X Scheda video : Nvidia GTX 1080 / AMD RX VEGA64

: Nvidia GTX 1080 / AMD RX VEGA64 VRAM : 8 GB

: 8 GB RAM : 16 GB

: 16 GB Spazio su disco: 60 GB

Requisiti consigliati (1440p/60fps)

Processore : Intel i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600X Scheda video : Nvidia RTX 2070 Super / AMD RX 5700XT

: Nvidia RTX 2070 Super / AMD RX 5700XT VRAM : 8 GB

: 8 GB RAM : 16 GB

: 16 GB Spazio su disco: 60 GB

Ray tracing 1440p/60fps

Processore : Intel i5-10600 / AMD Ryzen 5 5600X

: Intel i5-10600 / AMD Ryzen 5 5600X Scheda video : Nvidia RTX 3070 / AMD RX 6900XT

: Nvidia RTX 3070 / AMD RX 6900XT VRAM : 8 GB

: 8 GB RAM : 16 GB

: 16 GB Spazio su disco: 60 GB

Ray tracing 4K/30fps

Processore : Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X

: Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X Scheda video : Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6800

: Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6800 VRAM : 10 GB

: 10 GB RAM : 16 GB

: 16 GB Spazio su disco: 60 GB